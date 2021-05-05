Суд рассмотрит иск Навального к Пескову 27 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы принял к производству иск оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

В суде уточнили, что досудебная подготовка по иску назначена на 27 мая в 13:45.

Это уже второй иск оппозиционера к пресс-секретарю президента РФ: поданный в ноябре иск вернули Навальному из-за процессуальных недостатков. Претензии связаны с заявлениями Пескова 1 октября 2020 года о его возможном сотрудничестве с западными спецслужбами.

6 апреля сообщалось, что Пресненский суд Москвы до 30 апреля оставил без движения второй иск Навального для устранения недостатков.

Навальный отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области.