На ивановского юношу завели дело после стрельбы по сверстникам

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы Ивановской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, устроившегося в Шуе стрельбу из пневматического пистолета.

Ему инкриминируется ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По материалам следствия, молодой человек устроил стрельбу из пневматического пистолета. Замечание ему сделал 16-летний юноша. Тогда хулиган несколько раз выстрелил из пистолета в группу подростков. В результате получили травмы трое несовершеннолетних - мальчик и две девочки.

Следователи выясняют законность нахождения у юноши оружия.