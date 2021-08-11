Исследование показало, что магистры в РФ зарабатывают больше бакалавров

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В России у выпускников магистратуры больше шансов найти работу и более высокие зарплаты, чем у выпускников бакалавриата, показало исследование. Как пишет "Коммерсантъ", эксперты Высшей школы экономики впервые изучили результаты бакалавров и магистров по базе Минтруда и Росстата о трудоустройстве выпускников вузов.

Оказалось, что у магистров-мужчин шансы найти работу на 3-8% выше, чем у бакалавров, для женщин разница составляет 10–16% в пользу окончивших магистратуру. Разница по зарплате магистров и бакалавров для женщин составляет 5-21%, для мужчин - 2-11%.

Издание ссылается на работу "Отдача на магистерскую степень на российском рынке труда", которую опубликовали сотрудники Лаборатории исследований рынка труда ВШЭ Ксения Рожкова, Сергей Солнцев, Павел Травкин и проректор вуза Сергей Рощин.

Они изучили данные почти 400 тысяч выпускников бакалавриата за 2017 год, из которых более 100 тысяч продолжили обучение в магистратуре и в 2020 году вышли на рынок труда. При этом исследователи пользовались "Базой мониторинга трудоустройства выпускников" Росстата и Минтруда, в которую входит информация вузов о полученных дипломах и данные ПФР об официальном трудоустройстве. В Минтруда газете уточнили, что в базе в агрегированном виде отражаются процент трудоустройства выпускников той или иной специальности, их средняя заработная плата, тип организации-работодателя и доля трудоустроенных за пределами региона.

Один из авторов исследования Ксения Рожкова добавила: "В среднем один год обучения в вузе увеличивает заработную плату на 8% в сравнении с зарплатой имеющих только школьный аттестат".

По данным исследования, с 2013 по 2020 год число выпускников магистратуры выросло с 56 тысяч до 185 тысяч. В 2020 году 20,1% общего приема в вузы составили поступившие в магистратуру, причем более 60% продолжали обучение сразу после окончания бакалавриата.

Рожкова отметила, что предыдущие исследования обычно базировались на результатах опросов ограниченного числа недавних выпускников и могли содержать неточные сведения.