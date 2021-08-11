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В Геленджике полицейский получил 7 лет за крышевание нелегального джиппинга

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Суд в Геленджике в среду вынес приговор бывшему сотруднику городского отдела МВД России, получавшему взятки от организаторов незаконного джиппинга – экстремальных автомобильных экскурсий в горы, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Краснодарского краевого суда Мария Пирогова.

Бывший начальник отдела по исполнению административного законодательства ОМВД России по Геленджику признан виновным в получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 7 лет заключения в колонии строгого режима.

Осужденный также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года, добавила она.

Из приговора суда следует, что в июне 2019 года подсудимый потребовал взятку в 1,2 млн рублей от знакомого предпринимателя, занимавшегося нелегальной перевозкой граждан в горно-лесистой местности на автомобилях повышенной проходимости – джиппингом.

После передачи второй части суммы взятки он был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Геленджик Краснодарский край

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