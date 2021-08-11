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Самый мощный ледокол "Арктика" отправился на замену одного из двигателей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Кронштадтский морской завод (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) выполнит плановый ремонт атомного ледокола "Арктика" проекта 22220 для ФГУП "Атомфлот" (структура "Росатома"). Об этом сообщает пресс-служба Балтийского завода (входит в ОСК, занимался строительством атомохода).

"Атомный ледокол покинул причал Балтийского завода и приступил к переходу на Кронштадтский морской завод", - говорится в сообщении.

По данным верфи, Кронштадтский морской завод проведет работы по замене одного из двигателей атомохода. Сроки окончания работ не уточняются.

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Ранее со ссылкой на "Коммерсантъ" сообщалось, что ледокол "Арктика" был сдан в эксплуатацию с ограниченной мощностью до 50 МВт (его проектная мощность - 60 МВт - ИФ) из-за неисправного электродвигателя. По данным Балтийского завода, при строительстве на судне произошла авария, в результате которой вышел из строя двигатель. В качестве непосредственной причины аварии рассматривался пробой изоляции обмоток статора и лавинообразное развитие их повреждений.

Атомный ледокол "Арктика" - первый из серии 22220, был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года, спущен на воду в июне 2016 года, сдан в октябре 2020 года. Помимо "Арктики", в серию входят еще четыре ледокола: "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Планируемые даты их ввода в эксплуатацию: 2021, 2022, 2024 и 2026 годы.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина – 34 м, ледопроходимость – 2,8 м.

Кронштадтский морской завод – одно из ведущих судоремонтных предприятий в России, основано в 1858 году. Суммарно завод отремонтировал более 10 тыс. кораблей и судов, в том числе первый мореходный миноносец "Взрыв", крейсеры "Аврора" и "Варяг", линкоры "Севастополь" и "Октябрьская революция", ледоколы "Ермак" и "Красин".

Арктика Объединенная судостроительная корпорация ОСК Атомфлот

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