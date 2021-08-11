В больнице Владикавказа заменят кислородную систему после смерти девяти пациентов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Проверка кислородной системы в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где в понедельник в результате аварии на кислородной линии умерли девять пациентов, указала на необходимость строительства новой системы, сообщает пресс-служба правительства Северной Осетии.

"Эксперты пришли к выводу о необходимости строительства новой системы. К проектированию и монтажу нового оборудования с соблюдением всех необходимых технических требований специалисты планируют приступить уже завтра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что монтирование нового оборудования будет проводиться параллельно с поддержанием в рабочем состоянии уже имеющегося.

"Имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили, она работает в штатном режиме, давление кислорода сейчас в норме, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя - она неработоспособна", - цитируют в пресс-службе слова врио главы республики Сергея Меняйло.

Как сообщалось, в понедельник девять пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли из-за повреждения кислородной системы. По словам главы региона Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей.

Во вторник врио главы Минздрава региона Сослан Тебиев сообщил о гибели еще двух пациентов в этой же больнице. В ведомстве уточнили, что эти смерти не связаны с кислородной аварией. Сейчас в реанимации находятся 72 человека, из которых десять подключены к инвазивной ИВЛ.

По информации республиканского Минздрава, пациенты, которых не удалось спасти, на момент аварии были в тяжелом состоянии. Всего в реанимации находился 71 человек, врачи держат под пристальным контролем состояние выживших. Больных подключили к баллонам, власти договорились об их поставках из других регионов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Росздравнадзор и прокуратура начали проверки. В рамках расследования уголовного дела был задержан главный врач больницы.