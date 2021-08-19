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Республиканская клиническая больница во Владикавказе прекратила прием больных с COVID-19

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Прием пациентов с коронавирусной инфекцией начали в Республиканской клинической больнице Северной Осетии; при этом Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП), где 9 августа погибли пациенты, прекращает прием больных с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

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"Эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 остается тревожной. С сегодняшнего дня Республиканская клиническая больница начинает прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На базе 7-этажного корпуса развернуто 460 инфекционные и 42 реанимационные койки. При этом региональный сосудистый центр продолжит функционировать в 2-этажном отдельном корпусе", - говорится в сообщении.

При этом Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи прием пациентов с COVID-19 прекращает. Отмечается, что экстренную и плановую медицинскую помощь в республике продолжат оказывать в полном объеме, отделения больницы распределены по другим медицинским организациям республики.

Ранее, 9 августа, девять пациентов Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли из-за повреждения кислородной системы. По словам главы республики Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей. 10 августа врио главы Минздрава региона Сослан Тебиев сообщил о гибели еще двух пациентов в этой же больнице. В ведомстве уточнили, что эти смерти не связаны с кислородной аварией.

По информации республиканского Минздрава, пациенты, которых не удалось спасти, на момент аварии были в тяжелом состоянии. Всего в реанимации находился 71 человек, врачи держат под пристальным контролем состояние выживших. Больных подключили к баллонам, власти договорились об их поставках из других регионов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Росздравнадзор и прокуратура начали проверки. В рамках расследования уголовного дела был задержан главный врач больницы Плиев.

Хроника 09 января 2020 года – 19 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Северная Осетия Владикавказ COVID-19 коронавирус

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