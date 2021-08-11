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Меняйло узнал о прошлогодних проблемах с кислородом в РКБ во Владикавказе

Меняйло узнал о прошлогодних проблемах с кислородом в РКБ во Владикавказе
Сергей Меняйло
Фото: Данил Айкин/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Первые после аварии проверки системы подачи кислорода в республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе показали, что проблемы с этим были еще в 2020 году, сообщил в фейсбуке врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Обращаясь к "ответственным лицам", он потребовал, чтобы они вовремя сообщали о проблемах, поскольку без этого нельзя создать эффективную систему оказания медпомощи.

"Еще раз хочу подчеркнуть для ответственных лиц: замалчивать проблемы – это не выход. Это тупик. Докладывайте и говорите правду. Проблемы в медучреждениях нужно своевременно озвучивать и решать, - написал он. - Произошедшее в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи показало, к чему может привести халатность. Цена - 9 человеческих жизней".

Он также повторил свои вчерашние высказывания о том, что емкости с кислородом в больнице использовались без надлежащей документации. 10 августа он сказал, что емкости в больницу поставили шесть или восемь лет назад, но на них не было документов.

Меняйло добавил, что пригласил в Северную Осетию экспертов Росздравнадзора и Федерального центра медицины катастроф, которые оценят состояние системы подачи кислорода. "Также приезжают представители частной компании – они проведут освидетельствование кислородных систем во всех больницах республики", - добавил он.

9 августа вечером в больнице под землей прорвало кислородную трубу. Погибли девять пациентов. По факту возбудили уголовное дело, задержан главврач стационара.

Кислородную трубу в месте прорыва уже запаяли, и начали тестировать. Пациентов пока подключили к кислородным баллонам, которые завезли в том числе из других регионов.

Владикавказ Северная Осетия СКР Минздрав Сергей Меняйло коронавирус Росздравнадзор

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