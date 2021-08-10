В Осетии восстановили магистральную линию подачи кислорода в больницу

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Северной Осетии завершены работы на месте прорыва магистральной линии, подающей кислород в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (РКБСМП), ведутся тестовые проверки системы, сообщил журналистам врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев.

"В данный момент завершены работы на месте прорыва магистральной линии. Проводится тестирование работы всей системы", - сказал Тебиев.

По его словам, тестовые проверки линии завершатся в течение получаса.

"Изначально (в больнице - ИФ) не было заложено резервной линии. Поэтому при подключении резервной линии будет восстановлена в полном объеме подача кислорода во все отделения данного медучреждения", - добавил Тебиев. Он отметил, что в ближайшее время ожидается поставка жидкого кислорода в РКБСМП.

Как сообщалось, в понедельник девять пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли из-за повреждения кислородной системы. По словам главы региона Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей. Во вторник врио главы Минздрава региона Сослан Тебиев сообщил о гибели еще двух пациентов в этой же больнице. В ведомстве уточнили, что эти смерти не связаны с кислородной аварией. Сейчас в реанимации находятся 72 человека, из которых 10 подключены к инвазивной системе ИВЛ.

По информации республиканского Минздрава, пациенты, которых не удалось спасти, на момент аварии были в тяжелом состоянии. Всего в реанимации находились 71 человек, врачи держат под пристальным контролем состояние выживших. Больных подключили к баллонам, власти договорились об их поставках из других регионов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Росздравнадзор и прокуратура начали проверки. Меняйло заявил "Интерфаксу", что кислородную трубу в месте прорыва уже запаяли, сейчас ведется тестирование основной линии подачи кислорода.

Накануне во Владикавказ прибыли специалисты из Рязани для устранения неполадок с обеспечением медицинским кислородом в РКБСМП. Врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев заявил, что недостатка кислорода в больнице нет, но периодически бывает снижение давления из-за сбоев в системе разводки.

Следователи во вторник задержали главного врача больницы.