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Девять пациентов умерли во Владикавказе после перебоя с подачей кислорода

Девять пациентов умерли во Владикавказе после перебоя с подачей кислорода
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Поломка кислородной системы в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе привела к гибели девяти пациентов, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В результате поломки кислородной системы скончались девять человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе республиканского Минздрава "Интерфаксу" уточнили, что пациенты, которых не удалось спасти, на момент поломки находились в тяжелом состоянии.

Информированный источник сообщил агентству, что причиной гибели пациентов стала неисправность изношенного кислородного оборудования. "Люди погибли из-за остановки подачи кислорода, произошедшей вследствие разгерметизации изношенной подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации", - сказал собеседник "Интерфакса".

Врачи держат под пристальным контролем пациентов в реанимации после поломки кислородного оборудования, сообщил журналистам врио главы республиканского Минздрава Сослан Тебиев. "По обновленной информации, из 71 человека, находившегося в реанимации, девять человек скончались. За остальными пациентами ведется пристальный контроль. Кислород поступает в реанимацию", - сказал он.

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