"Газпром нефть" построила первый в России СПГ-бункеровщик

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" завершила строительство первого в России бункеровщика для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом (СПГ), сообщила компания.

"На финальном этапе строительства "Дмитрий Менделеев" прошел испытания газового и криогенного оборудования, систем погрузки, насосов и компрессоров для хранения и выгрузки СПГ. В ближайшее время судно начнет переход в Балтийское море к месту постоянной работы", - говорится в пресс-релизе.

Бункеровщик, названный в честь русского химика Дмитрия Менделеева, обеспечит транспортировку и заправку СПГ по схеме ship-to-ship в портах Финского залива и Балтийского моря – в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Приморске, Калининграде и Выборге.

Судно длиной 100 метров и шириной 19 метров за счет усиленного корпуса ледового класса Arc4 будет преодолевать однолетние льды толщиной до 0,8 метра. "Дмитрий Менделеев" использует в качестве топлива для энергетической установки природный газ. Оборудование СПГ-бункеровщика соответствует международной конвенции MARPOL и сертифицировано по экологическому стандарту ECO-S. Благодаря цифровой интегрированной системе судном сможет управлять один человек с навигационного мостика.

"Газпром нефть" планирует до 2025 года построить 3 СПГ-бункеровщика, сообщал ранее заместитель главы компании по логистике и переработке Анатолий Чернер.

Он также уточнял, что первый танкер нефтяная компания строила через лизинговый договор со "Сбербанк Лизингом". На вопрос, где "Газпром нефть" будет брать СПГ для бункеровки, Чернер отвечал: "Это Портовая, "Газпром". У нас уже есть проработанные контракты, которые будут позволять нам на первом этапе не только осуществлять бункеровку СПГ. Поскольку рынок еще надо создавать, данный бункеровщик будет иметь возможность не только заниматься бункеровкой, но и заниматься перевозкой СПГ в небольших объемах".

По словам Чернера, "Сбербанк Лизинг" провел исследование рынка и выяснил, что пока дешевле строительство СПГ-бункеровщика в КНР. "Первый будет строиться в Китае, дальнейшие – будем принимать решения по мере приближения к решению о строительстве 2 танкеров", - отмечал он.