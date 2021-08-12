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Житель Хакасии украл из вагона тонну угля

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Транспортные полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Хакасии, подозреваемого в краже 1 тонны угля из вагона грузового состава на станции Югачи. Об этом сообщает в четверг Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В дежурную часть Абаканского линейного отдела (ЛО) МВД России обратились работники станции Югачи и сообщили, что обнаружили троих граждан, переносящих тяжелые мешки от железнодорожных путей за пределы станции. Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что 58-летний местный житель увидел прибывший грузовой поезд с углем, залез на вагон и вручную сбросил на насыпь свыше тонны топлива.

Когда состав ушел, мужчина стал грузить похищенное в мешки. Чтобы перенести уголь к себе домой, он попросил помощи у знакомых, проживающих рядом со станцией.

Транспортные полицейские изъяли похищенное. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Хакасия

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