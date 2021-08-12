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Желающих достраивать Багаевский гидроузел не нашлось даже за 28 млрд рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) признало несостоявшимся электронный конкурс с ограниченным участием на право заключения контракта на строительство объектов второго этапа Багаевского гидроузла на реке Дон.

Согласно данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", решение принято в связи с отсутствием заявок.

Как сообщалось, цена контракта не должна была превышать 27,908 млрд рублей.

В 2019-2020 годах Росморречфлот неоднократно объявлял конкурсы на строительство объектов второго этапа Багаевского гидроузла, однако все они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Первоначально цена госконтракта составляла 19,4 млрд рублей, позже была увеличена до 21,014 млрд рублей.

В ходе второго этапа планируется построить судоходный шлюз, верхний и нижний подходные каналы с причалонаправляющими сооружениями, водосбросную плотину, рыбопропускной шлюз, рыбоходно-нерестовый канал, подъездную дорогу, водозабор, защитные дамбы, участки берегоукрепления и другие объекты.

Строительство объектов первого этапа (подготовительный период) вело АО "Стройтрансгаз" (СТГ) Геннадия Тимченко с апреля 2018 года. Работы были завершены в 2019 году. В рамках подготовительного этапа СТГ построил причал стройбазы, судоходную прорезь в левом рукаве Дона, линию электропередачи. Стоимость работ составила 667,2 млн рублей.

Гидроузел строится в районе хутора Арпачин Багаевского района Ростовской области. Ввод объекта в эксплуатацию позволит решить задачу поддержания гарантированных глубин судового хода и обеспечения безопасного судоходства на Нижнем Дону.

Росморречфлот

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