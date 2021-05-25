В Совфеде сообщили, что проект оздоровления Дона рассчитан на 100 млрд руб.

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Проект "дорожной карты" Минприроды и Росводресурсов по оздоровлению реки Дон предполагает бюджетное финансирование в объеме 100 млрд рублей, программа рассчитана до 2030 года, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.

"Премьер сформулировал свой подход - включить набор мероприятий в "дорожную карту", которую необходимо представить к 30 мая. Минприроды и Росводресурсы - головные федеральные органы по этому вопросу - такой пакет представили. Их предложения совместно с регионами, еще не верифицированные Минфином и Минэком, стоят порядка 100 млрд рублей", - сообщил Яцкин в интервью "Интерфаксу" во вторник.

Как отметил сенатор, эта цифра не окончательная, она должна быть подтверждена расчетами. Каждый предлагаемый проект должен быть просчитан и пройти экспертизу. По словам Яцкина, эта "дорожная карта" рассчитана на период до 2030 года.

Главная проблема Дона, отметил он, - обмеление. А между тем, река обеспечивает своей водой функции как минимум пяти отраслей.

"Не хватает водосброса для обеспечения мощности электростанций. Рыбаки жалуются, что не хватает обводненности для разведения рыбы. Люди в городах, расположенных в районе Дона, просят современные очистные сооружения, чтобы ненадлежаще очищенные сбросы не попадали в Дон", - сказал сенатор.

Кроме того, происходит заиливание, большая антропогенная нагрузка предприятий на водные ресурсы Дона.

По словам первого вице-спикера СФ, проблемы обмеления Дона затрагивают 15 регионов.

Среди предложений проекта "дорожной карты" Минприроды и Росводресурсов по оздоровлению Дона - решение вопроса с запуском Багаевского гидроузла, что потребует порядка 28 млрд рублей.

"Были проблемы с организацией конкурса под строительство второй очереди Багаевского гидроузла. Сейчас наконец-то подготовлена проектная документация, пройдена главгосэкспертиза, в августе данный конкурс в очередной раз планируется объявить. По мнению Минтранса и Росморречфлота, есть основания ожидать, что конкурс состоится, и за два-три года Багаевский гидроузел будет запущен, он существенно увеличит водоносный ток Дона", - сообщил сенатор.

Кроме того, по его словам, есть конкретные предложения по очистным сооружениям.

У Совета Федерации также есть предложения для решения проблем Дона, сообщил первый вице-спикер СФ.

Как отметил Яцкин, оздоровление Дона позволит в полной мере использовать его рекреационные возможности. "Мы очищаем Дон, возникает судоходство, мы развиваем внутренний туризм. Дон - красивейшая европейская река. Ее рекреационный и туристический потенциал пока не раскрыт. Есть масса предложений, даже концепция развития парусного спорта в акватории Дона", - рассказал сенатор.