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В Татарстане 6-летний мальчик ранил себя из пневматического пистолета

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура в Татарстане организовала проверку после появления в соцсетях информации о ранении ребенка из травматического оружия в городе Заинске. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев журналистам в четверг.

"Правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям владельца оружия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, надзорное ведомство оценит его законность и обоснованность", - сказал Галиев.

Он уточнил, что речь идет о пневматическом пистолете.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что шестилетний мальчик выстрелил себе в глаз из пистолета, с которым ему дал поиграться дядя. Мужчина думал, что оружие не заряжено. Ребенок был госпитализирован, однако, медикам не удалось спасти малышу глаз.

Татарстан

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