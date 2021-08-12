Подполковника ФСБ арестовали в Краснодаре за получение взяток на 110 млн руб.

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Краснодаре в отношении высокопоставленного сотрудника регионального управления ФСБ России: подполковника Александра Кубрака подозревают в коррупционных преступлениях, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"На основании материалов отдела собственной безопасности УФСБ по Краснодарскому краю... в отношении Кубрака возбуждено уголовное дело по ст. 290 (взятка) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал источник.

Он отметил, что Кубрак курировал оперативную работу в топливно-энергетическом комплексе и обеспечение энергетической безопасности Краснодарского края. По данным следствия, в период с 2013 по 2020 годы подполковник лично или через доверенных лиц незаконно получил от местного предпринимателя, владеющего долями нескольких небольших электросетевых компаний, движимое и недвижимое имущество на сумму около 110 млн рублей.

"По информации заявителя, Кубрак ежемесячно получал от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, его семья обеспечивалась квартирами в Краснодаре, дорогостоящими автомобилями. Бизнесмен оформил на указанных Кубраком людей доли в своем бизнесе", - подчеркнул собеседник агентства.

Подполковник арестован, следователи проверяют его на причастность к совершению других коррупционных преступлений.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.