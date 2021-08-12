Россельхознадзор разрешил ввоз кормов 62 компаниям

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор, запретивший поставки кормов и кормовых добавок для животных из ряда стран, после активного взаимодействия с их ветеринарными службами разрешил ввоз кормов 62 компаниям. Это разрешение действует в течение трех месяцев, сообщили "Интерфаксу" в пресс- службе Россельхознадзора.

В частности, право на поставки своей продукции имеют 39 производителей кормов и кормовых добавок из Германии, 17 - из Нидерландов, 4 - из Испании и 2 - из Канады. "В совокупности эти компании могут возобновить экспорт в страну 198 наименований и марок диетических и профилактических кормов для домашних животных, кормов для грызунов, птиц и рыб, кормовых добавок и витаминов", - сообщили в пресс-службе.

Как считают в Россельхознадзоре, трехмесячного срока ветеринарным службам стран-поставщиков будет достаточно, чтобы усилить надзор за отправляемой в РФ продукцией и направить убедительные доказательства того, что это сделано.

Россельхознадзор напомнил, что ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок введены в связи с тем, что на фоне ухудшения эпизоотической ситуации в Евросоюзе было выявлено серьезное снижение уровня государственного контроля за кормовой продукцией, отправляемой в Россию. Так, в 2021 году в странах ЕС зафиксировано более 2,5 тыс. случаев гриппа птиц и 10 тыс. случаев африканской чумы свиней. Вместе с тем, решение о допуске из этих стран кормов и кормовых добавок принималось в то время, когда эти болезни животных не имели столь широкого распространения.

Проверки показали, что европейские ветеринарные службы не отслеживают, откуда поступает сырье для изготовления кормов, и не контролируют температурные режимы их производства. Ненадлежащий надзор за животноводческим сырьем и производством готовых кормов угрожает эпизоотическому благополучию России, поскольку вместе с кормами в страну могут быть занесены опасные вирусы и заболевания, сохраняющиеся в продукции при недостаточной термической обработке, заявили в Россельхознадзоре.

Кроме того, проверки показали, что ветеринарные службы системно не контролируют в кормах и кормовых добавках содержание стимуляторов роста мышечной массы животных, тяжелых металлов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и ГМО, не обеспечивают прослеживаемость продукции животного и растительного происхождения, не проверяют предприятия на их соответствие требованиям РФ и ЕАЭС.

Все это и стало причиной ограничения поставок. В "зону запрета" попали 11 стран: Нидерланды (с 23 июля 2020 года), США (со 2 марта 2021 года), Испания (с 17 марта 2021 года), Литва (с 1 июня 2021 года), Эстония (с 9 июня 2021 года), Великобритания (с 17 июня 2021 года), Канада (с 17 июня 2021 года), Германия и Чехия (с 21 июня 2021 года), Латвия (с 24 июня 2021 года), Польша (с 25 июня 2021 года).

В Россельхознадзоре сообщили, что инициировали переговоры с компетентными ведомствами отдельных стран ЕС и Еврокомиссией. Однако их позиция в этом отношении пассивна. "Еврокомиссия отменила совещание с нашей службой, запланированное для обсуждения ситуации вокруг поставок кормовой продукции в Россию. При этом без соответствующего диалога мы не видим возможности выработки эффективного механизма по отмене действующих ограничений", - заявили в Россельхознадзоре.

При этом в Россельхознадзоре подчеркнули, что экспорт кормов и кормовых добавок по-прежнему беспрепятственно идет из Франции, Италии, Китая, Бразилии, Австрии, Бельгии и многих других стран, которые входят в десятку крупнейших поставщиков кормовой продукции в РФ.