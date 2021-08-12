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Житель Кирова признался в угрозах прокурору, выступавшей за отмену условного срока Навальному

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Задержан житель Кирова, подозреваемый в угрозах прокурору Екатерине Фроловой, выступавшей обвинителем на процессе по отмене условного срока осуждения оппозиционеру Алексею Навальному, сообщили в Следственном комитете (СК).

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"Установлена причастность жителя Кирова к угрозам прокурору, участвовавшему в судебном заседании по отмене условного срока осуждения Навальному", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что во взаимодействии с сотрудниками МВД "по местам проживания и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия".

"Подозреваемый в ходе допроса дал подробные признательные показания об обстоятельствах совершения преступления", - говорится в пресс-релизе.

Киров Алексей Навальный Екатерина Фролова

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