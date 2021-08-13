Двое мальчиков преодолели 40 км, убежав от приемных родителей под Тулой

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Полиция Тульской области обнаружила двух детей, ушедших из дома после ссоры с приемными родителями. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу начальник пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев.

"Накануне вечером в отделение полиции "Воловское" поступило заявление жительницы деревни Турдей об исчезновении её приемных сыновей 12 и 14 лет. Выяснилось, что дети ушли из дома еще днем. Незамедлительно на поиск мальчиков были ориентированы все полицейские региона", - сказал Ярцев.

Полицейские проверяли соседние населенные пункты, скверы, парки, магазины, подъезды жилых домов в крупных населенных пунктах.

Детей обнаружили в первом часу ночи в одном из парков в Ефремове. Они в общей сложности проделали путь почти в 40 км.

"Предположительно, на фоне бытового конфликта с приемной матерью дети решили уйти гулять втайне от нее. Выйдя из дома через окно, мальчики пошли вдоль дороги в сторону Ефремова, где их и нашли. Угроз жизни и здоровью детей нет", - отметил Ярцев.