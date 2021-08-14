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В Хабаровске локализовали пожар на заводе пиломатериалов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на заводе пиломатериалов в Хабаровске, идет его ликвидация, сообщает пресс-служба краевого главного управления МЧС в субботу.

Информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную службу города в субботу в 11:41 местного времени (04:41 мск).

" В ходе разведки установлено, что пострадавших в происшествии нет. Предварительная площадь возгорания составила 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение получаса удалось остановить дальнейшее распространение огня, в настоящий момент идет ликвидация возгорания.

Хабаровск

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