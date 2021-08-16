ФАС и Минэнерго увеличили нормативы продажи на бирже бензина на III квартал

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго вместе с Федеральной антимонопольной службой утвердили рекомендации по временному повышению в III квартале 2021 года минимальных объемов продаж автомобильных бензинов и дизельного топлива дополнительно на 1% к текущим уровням. Об этом говорится в совместном приказе ведомств.

Как сообщило Минэнерго, компаниям рекомендовано ежедневно продавать на бирже не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от объема их производства с соблюдением требований по регулярности и равномерности таких продаж.