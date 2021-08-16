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Обгоревшие тела женщины и ребенка нашли у железной дороги под Выборгом

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после обнаружения в лесу в Выборгском районе Ленинградской области двух тел, предположительно, женщины и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Преступление квалифицировано как убийство двух человек, в том числе малолетнего (пункт "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

Накануне вечером в лесу на 63 км железной дороги Санкт-Петербург - Выборг были обнаружены два тела неустановленных людей, предположительно женщины и ребенка.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, трупы в обгоревшем состоянии.

По данным источника "Интерфакса", ребенку на вид 2,5 года, его пол будут определять криминалисты. На шее малыша был провод. С места изъяты зажигалка, крышка от канистры, кассовый чек, чайные ложки, фрагмент женской сумки, оплавленный мобильный телефон, украшения.

Выборг Ленинградская область

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