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Под Тулой пьяный водитель сбил велосипедистов и скрылся с места ДТП

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Полиция в Тульской области выясняет обстоятельства получения травм двумя юными велосипедистами, которых сбил автомобиль.

Пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщила в понедельник, что накануне вечером на 6 км автодороги "Малахово-Заокский-музей Поленово" Заокского района водитель автомобиля Renault Megane сбил двух несовершеннолетних велосипедистов, которые двигались в попутном направлении по обочине.

В результате ДТП парень и девушка госпитализированы с различными травмами. В момент происшествия они были без защитной экипировки.

Водитель автомобиля скрылся с места аварии, но позже был задержан. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тульская область

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