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Главред издания Baza оштрафован на 180 тыс. руб. из-за акции 23 января в Москве

Главред издания Baza оштрафован на 180 тыс. руб. из-за акции 23 января в Москве
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы назначил административный штраф в 180 тысяч рублей главному редактору издания Baza Никите Могутину за участие в не согласованной властями акции протеста в Москве 23 января.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник, Могутин признан виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

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В Baza пояснили, что речь идет об акции 23 января в Москве. "Могутин работал на этой акции протеста в качестве журналиста, освещал события и выпустил по его итогам ролик", - сказали в редакции.

Там добавили, что во время заседания судья отказался вызвать на процесс свидетелей, которые могли доказать, что Могутин не участвовал в митинге, а работал на нем, а также полицейских, которые проходят свидетелями по его делу.

Решение суда будет обжаловано, добавили в Baza.

В Москве и ряде других городов 23 января прошла акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Baza Никита Могутин

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