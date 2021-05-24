Главреда издания Baza обвинили в участии в несанкционированной акции

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Главный редактор онлайн-издания Baza Никита Могутин сообщил, что его обвиняют в участии в несанкционированной акции 21 апреля в Москве.

Об этом Могутин написал в своем телеграм-канале в понедельник. Журналист добавил, что в полиции ему показали видео, где он гуляет по Тверской улице в жилете и с техникой для освещения митинга.

Могутин был задержан в ночь на понедельник и доставлен в ОВД "Китай город", после чего его отпустили из полиции с обязательством о явке для составления протокола.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

21 апреля в нескольких российских городах прошла несанкционированная акция в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.