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В Кармадонском ущелье нашли тело туристки, унесенной селем

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Северной Осетии нашли погибшую туристку из Ленинградской области, тело обнаружили в пойме реки Геналдон рядом с бывшим санаторием "Кармадон", сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Ее искали с 10 августа в Кармадонском ущелье в сложных погодных условиях.

10 августа селевой поток затащил в реку палатку пары туристов. Мужчину спасли, а женщина пропала. Ее искали семь человек.

Их палатка стояла в 5 км от пограничного поста на тропе на гору Казбек.

После разрушения палатки по реке продолжали спускаться селевые массы с крупными элементами горной породы и камни. Из-за схода селей перекрывали Транскам. По оценкам специалистов на 69-ом км трассы на дорогу сошло более 10000 кубометров селевой массы - рекордный объем за многие годы.

Северная Осетия Кармадон Геналдон МЧС Ленинградская область

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