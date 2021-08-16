Минпромторг предложил изменить список квотируемых товаров для госзакупок

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил скорректировать перечень товаров российского производства, на закупку которых госзаказчиками и госкомпаниями установлены квоты. Ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов проект соответствующего постановления правительства.

Из перечней квотируемых товаров для госзакупок и для закупок госкомпаний предложено исключить по 7 номенклатурных позиций и дополнить их соответственно 11 и 13 новыми позициями.

В частности, Минпромторг предложил исключить из перечней лазерные диоды, мониторы и проекторы, телевизионные камеры, комплектующие для охранной и пожарной сигнализации, фотографическое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, кассовые терминалы и банкоматы, комплектующие для коммуникационного оборудования. Уровень квот для этих товаров, определенный действующей редакцией перечней, различный - от 1-3% (комплектующие для коммуникационного оборудования, проекторы) до 90-95% (лазерные диоды, стерилизаторы).

Включить в перечни предложено блоки питания для компьютеров (размер квоты - 40% в 2022 году и 50% в 2023 году), цветные телевизоры (80% и 90% соответственно), видеокамеры (70% и 80%), счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии (90%), некоторые виды осветительного и медицинского оборудования.

Кроме того, проект предполагает уточнение некоторых позиций перечней. В ряде случаев конкретизируется номенклатура товаров (дается более детальное определение кода товара по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности), а также размер квот.

Так, если в действующих перечнях указаны телефоны для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей (код 26.30.22) с квотой в размере 1%, то в случае обновления перечней квота в размере 65% в 2022 году и 75% в 2023 году будет распространяться на телефоны, устройства и аппаратуру для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (код 26.30.23.000). А, например, для волоконно-оптический кабелей будет увеличен только размер квот - до 75% и 90% с 70% и 80% в настоящее время.

С января 2021 года вступили в силу правительственные постановления об утверждении квот на закупку госзаказчиками 107 видов товаров и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства (или произведенного в странах ЕАЭС). Постановления ввели перечни товаров, подпадающих под квотирование, и размер квот на 2021-2023 годы.

При контроле госзакупок товаров российского производства учитываются только те из них, которые включены в российский и евразийский реестры промышленной продукции, реестр российской радиоэлектронной продукции.

Достижение госзаказчиками минимальной доли закупок контролирует Минпромторг.

По данным ведомства, в 2020 году доля российской продукции в госзакупках выросла до 57% с 49% в 2019 году. В прошлом году госзаказчики закупили товары российского производства на 1,7 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2019 году). На приобретение импортных товаров было затрачено 1,3 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2019 году).

Также в материалах Минпромторга ранее отмечалось, что в прошлом году значительно увеличилось число компаний и предприятий, информация о продукции которых включена в Реестр российской промпродукции (используется для подтверждения страны происхождения того или иного товара в рамках госзакупок и закупок госкомпаний - ИФ). На конец прошлого года в этот реестр была включена информация о продукции 72 тысяч российских производителей (24 тысяч производителей на середину прошлого года).

Прежде регуляторы отмечали медленное наполнение Реестра российской промпродукции, что в свою очередь, вызывает определенные затруднения у госзаказчиков и госкомпаний при проведении закупок, например, в рамках квотирования закупок товаров российского производства. В настоящее время часть из них отсутствует в Реестре российской промпродукции. Соответственно заказчики не могут закупить гарантированно отечественную продукцию, что может в дальнейшем повлечь за собой административную ответственность , предполагается, что такая ответственность будет введена в следующем году.