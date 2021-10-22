Нормы о квотировании госзакупок российской продукции скорректируют до конца года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует до конца 2021 года скорректировать нормы о квотировании госзакупок российской продукции, заявила замдиректора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Надежда Лещенко на Петербургском форуме контрактных отношений.

Изменены будут постановления правительства №719 и №2014.

В постановлении №719, которое определяет порядок подтверждения производства промпродукции на территории России, увеличат срок действия документов, подтверждающих российское происхождение той или иной продукции, с нынешнего года до трех лет. Лещенко подчеркнула, что одновременно с этим планируется установить требование о ежегодной проверке таких производств. Чиновники рассчитывают, что это будет подталкивать предприятия к дальнейшему развитию своих производств, созданию новых продуктов.

Также планируется оптимизировать, сократить пакет документов, необходимых для подтверждения "российскости" той или иной промпродукции.

Предполагается, что эти меры позволят в значительной степени решить проблему низкого наполнения Российского реестра промпродукции (продукция, включенная в этот реестр, признается российской и может поставляться в рамках госзакупок товаров, на которые распространяются запреты и ограничения в части закупки импортной продукции).

При этом Лещенко подчеркнула, к сентябрю текущего года наполнение Российского реестра промпродукции заметно увеличилось. Так, число товаров, включенных в этот реестр, выросло до 101 тыс. на сентябрь текущего года с 24 тыс. на май 2020 года. При этом число российских производителей, чья продукция включена в реестр, за 9 месяцев текущего года увеличилась до 3,4 тыс. с 1,8 тыс.

Еще одно нововведение, запланированное Минпромторгом, предусматривает корректировку правил расчета начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) по квотируемым госзакупкам российской продукции.

Также планируется скорректировать сами квоты, установленные для госзакупок. Квоты установлены для 107 видов товаров. По данным Минпромторга, по 41 виду этих товаров к настоящему времени не подтверждено наличие российского производства. По 35 видам товаров выявлен только один производитель, по 31 виду товаров - более двух производителей.

Схожая ситуация в сегменте закупок госкомпаний (квоты установлены правпостановлением №2013 и охватывают 251 вид товаров). Здесь не выявлены российский производители 60 видов промпродукции, по 45 видам товаров выявлен только один производитель и более двух производителей для 146 видов продукции.

В январе 2021 года вступили в силу правительственные постановления об утверждении квот на закупку госзаказчиками 107 видов товаров и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства (или произведенного в странах ЕАЭС). Постановления утверждают перечни товаров, подпадающих под квотирование, и размер квот на 2021-2023 годы.

При контроле госзакупок товаров российского производства учитываются только те из них, которые включены в российский и евразийский реестры промышленной продукции, реестр российской радиоэлектронной продукции.

Достижение госзаказчиками минимальной доли закупок контролирует Минпромторг.

По данным ведомства, в 2020 году доля российской продукции в госзакупках выросла до 57% с 49% в 2019 году. В прошлом году госзаказчики закупили товары российского производства на 1,7 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2019 году). На приобретение импортных товаров было затрачено 1,3 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2019 году).

Прежде регуляторы отмечали медленное наполнение Реестра российской промпродукции, что в свою очередь, вызывает определенные затруднения у госзаказчиков и госкомпаний при проведении закупок, например, в рамках квотирования закупок товаров российского производства. В настоящее время часть из них отсутствует в Реестре российской промпродукции. Соответственно заказчики не могут закупить гарантированно отечественную продукцию, что может в дальнейшем повлечь за собой административную ответственность (предполагается, что такая ответственность будет введена в следующем году).