Умер госпитализированный с подозрением на COVID экс-советник президента Ингушетии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Скончался бывший советник главы Ингушетии, поэт и телеведущий Аслан Кодзоев, которого несколько дней назад госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель тейпа Кодзоевых.

"Автор сборников стихов, известный общественный деятель, бывший советник главы республики Юнус-Бека Евкурова скончался в больнице. Туда он был доставлен с подозрением на коронавирус ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Кодзоев - известный журналист, поэт и переводчик. Долгое время он вел выпуски новостей на ГТРК "Ингушетия".

Кодзоев был учредителем и гендиректором института кавказской цивилизации, демократии и гражданского общества Kavkasion. Он ханимал пост помощника-советника главы республики по политическим, общественным, межнациональным и культурным вопросам, издавал газету "Наш Кавказ" и газету для ингушских школьников "Дешархо" ("Школьник").