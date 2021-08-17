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Сель перекрыл участок федеральной трассы "Колыма" в Якутии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Движение на участке федеральной дороги "Колыма" в Якутии закрыто из-за схода селевого потока на проезжую часть, сообщает пресс-служба Управления автомобильной дороги "Вилюй".

"17 августа с 9:40 на участке 595,6 км - 595,65 км дороги "Колыма" (п. Развилка) закрыто движение автотранспорта. Причина: сход селевого потока на проезжую часть", - говорится в сообщении.

На месте для ликвидации последствий работает дорожная техника.

Дорога "Колыма" (Якутск - Магадан) проходит по территории Якутии и Магаданской области. Протяженность всей трассы - более 2 тыс. км.

Якутия Магаданская область

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