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В Красноярском крае девочка чуть не лишилась пальца из-за упавшей крышки песочницы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Полиция Красноярского края проводит проверку по факту травмирования ребенка, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

По сообщению СМИ, инцидент произошел в поселке Березовка. Шестилетняя девочка, закрывая деревянную крышку от песочницы, не смогла удержать ее и уронила. В результате крышка отсекла ребенку часть пальца на ноге. По словам мамы пострадавшей, девочка играла под присмотром старшей сестры. Травмированную доставили в больницу, где ей была оказана помощь.

"Сотрудниками полиции была опрошена мать несовершеннолетней, принято заявление по факту случившегося. В настоящее время все собранные материалы направлены в межмуниципальный отдел МВД России "Березовский" для проведения проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством", - рассказали агентству в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Красноярский край

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