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Путин поручил упростить предоставление выплат гражданам в зонах ЧС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября подготовить поправки в законодательство, упрощающие процедуру единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера.

"Правительству представить предложения о внесении в законодательство изменений, предусматривающих упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты, а также денежных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости", - говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля.

В документе отмечается, что выплата должна предоставляться "на основании подтверждения факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС".

Поручение должно быть выполнено до 1 сентября текущего года.

В этот же срок правительство должно подготовить предложения о возмещении гражданам расходов на проведение текущего ремонта жилья, пострадавшего в результате природных ЧС.

Владимир Путин

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