Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Минздрав РФ сообщил о вакцинации от COVID-19 всех своих сотрудников

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Все сотрудники Минздрава РФ, не имеющие медицинских противопоказаний, привиты от новой коронавирусной инфекции, сообщил во вторник "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, речь идет примерно о 99% штатной численности министерства.

5 августа глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса уже привито 38,9 млн человек, 4 млн из них получило вакцину за первую неделю месяца.

Минздрав РФ Алексей Кузнецов коронавирус

Новости

Суд за вторник оштрафовал Google на 14 млн руб. за неудаление контента

Афганистан во власти талибов

Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами

Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами

ФАС разрешила Ehrmann купить российский бизнес FrieslandCampina

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей
Афганистан во власти талибов

Лавров заявил, что РФ не торопится с признанием режима талибов в Афганистане

Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

После крушения Ил-112В в Подмосковье возбудили уголовное дело

После крушения Ил-112В в Подмосковье возбудили уголовное дело

Суд освободил канских подростков, ставших фигурантами "дела Minecraft"

Льготную ипотеку, в том числе для семей с одним ребенком, в РФ продлят до конца 2023 года

Льготную ипотеку, в том числе для семей с одним ребенком, в РФ продлят до конца 2023 года
Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

В двигателе Ил-112В перед крушением возник пожар

Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

Три человека, по предварительным данным, погибли в аварии Ил-112В в Подмосковье

Три человека, по предварительным данным, погибли в аварии Ил-112В в Подмосковье
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');