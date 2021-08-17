Минздрав РФ сообщил о вакцинации от COVID-19 всех своих сотрудников

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Все сотрудники Минздрава РФ, не имеющие медицинских противопоказаний, привиты от новой коронавирусной инфекции, сообщил во вторник "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, речь идет примерно о 99% штатной численности министерства.

5 августа глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса уже привито 38,9 млн человек, 4 млн из них получило вакцину за первую неделю месяца.