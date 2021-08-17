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Тело погибшего год назад сочинца достали из глубокой пещеры в Абхазии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Отряд российских спелеологов-спасателей поднял на поверхность останки жителя Сочи, погибшего в ноябре прошлого года в пещере Веревкина в Абхазии. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков.

Тело мужчины в пещере Веревкина российские спелеологи нашли 3 августа на глубине около 1100 метров. Позже было установлено, что погибший – 37-летний Сергей Козеев, житель Сочи, который пропал 1 ноября 2020 года, рассказал Снетков. Личность погибшего установили благодаря фотографиям в мобильном телефоне, найденном при нем, и другим вещам, которые опознала его супруга.

Судя по скриншотам в телефоне, погибший больше года готовился к рейду в одну из самых глубоких пещер в мире. В его телефоне найдены схемы и описание пещеры из Википедии и доклада спелеологов, ранее обследовавших эту пещеру.

По словам Снеткова, Козеев сумел прожить внутри пещеры около недели. Он питался продуктами и использовал газ, которые были оставлены в пещере ранее побывавшими там спелеологами.

Снетков назвал возможные причины гибели Козеева: "Возможно, он сорвался и получил удар о веревку. Или же он мог умереть от переохлаждения, поскольку в пещере на такой глубине большая влажность и температура достигает всего 3-4 градусов тепла".

"Погибший не был профессиональным спелеологом. Скорее, его можно назвать мультитуристом, которые занимаются разными видами спорта. По все видимости, он решил заняться спелеологией, но, к сожалению, выбрал сложную пещеру. Снаряжение погибшего не соответствовало требованиям, необходимым для занятия спелеологией", - сказал Снетков.

Тело погибшего спелеологи передали МЧС Абхазии. Они доставят останки Козеева в морг Гагрской больницы. После проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти, родственники погибшего перевезут его останки в Сочи.

Пещера Веревкина расположена на Гагрском хребте в Абхазии. Она впервые была обнаружена красноярскими спелеологами еще в 1968 году. Однако достичь дна пещеры удалось членам Перовского клуба спелеологов лишь в 2018 году. Они установили, что протяженность всей пещеры составляет 2212 метров.

Положение дна пещеры ниже уровня Черного моря на 300 метров. Команде спелеологов удалось собрать и доставить на поверхность более 20 видов различных существ, которые десятки миллионов лет обитали в этой пещере в полной изоляции. Прежде они не были известны науке, так как нигде в мире больше не встречаются подобные организмы. Это были многоножки, ложные скорпионы и пиявки, которые никогда прежде не выходили на поверхность земли.

Абхазия

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