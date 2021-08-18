Фельдшер и водитель "скорой" погибли в ДТП с грузовиком под Уфой

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Фельдшер и водитель скорой помощи погибли в результате автоаварии в Уфимском районе Башкирии, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике.

По предварительным данным, в среду утром на 1484-м километре трассы М-5 ("Урал") в Уфимском районе автомобиль скорой помощи столкнулся с "КАМАЗом", который остановился для замены колеса, отмечается в сообщении.

"В результате аварии водитель и его пассажир, фельдшер, скончались до прибытия скорой помощи", - добавили в пресс-службе.

Обстоятельства автоаварии устанавливаются.