Сель сошел на камчатском вулкане Мутновский

Спасатели выясняют, находились ли там туристы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сель сошел на вулкане Мутновский на юге Камчатки, туристов призывают воздержаться от посещения данной территории, сообщает администрация парка "Вулканы Камчатки".

"По маршруту к активному кратеру вулкана Мутновский сошел сель. В целях вашей безопасности рекомендуем воздержаться от посещения маршрута в ближайшие дни", - говорится в сообщении администрации в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС края "Интерфаксу" сообщили, что сотрудники МЧС и парка выехали к вулкану на обследование территории.

"Пока информации о размерах потока и последствий от его схода нет. В настоящий момент выясняем, находились ли в этом районе туристы", - сказали в пресс-службе.

Вулкан Мутновский (2322 м над уровнем моря) находится в 80 км к югу от Петропавловска-Камчатского.