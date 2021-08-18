Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Сель сошел на камчатском вулкане Мутновский

Спасатели выясняют, находились ли там туристы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сель сошел на вулкане Мутновский на юге Камчатки, туристов призывают воздержаться от посещения данной территории, сообщает администрация парка "Вулканы Камчатки".

"По маршруту к активному кратеру вулкана Мутновский сошел сель. В целях вашей безопасности рекомендуем воздержаться от посещения маршрута в ближайшие дни", - говорится в сообщении администрации в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС края "Интерфаксу" сообщили, что сотрудники МЧС и парка выехали к вулкану на обследование территории.

"Пока информации о размерах потока и последствий от его схода нет. В настоящий момент выясняем, находились ли в этом районе туристы", - сказали в пресс-службе.

Вулкан Мутновский (2322 м над уровнем моря) находится в 80 км к югу от Петропавловска-Камчатского.

Камчатка

Новости

Подняты тела всех туристов, погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Подняты тела всех туристов, погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Шойгу анонсировал подписание госконтрактов на "Армии-2021" на 500 млрд руб.

МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку дипломата из Северной Македонии

МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку дипломата из Северной Македонии

Что произошло за день: вторник, 17 августа

Суд за вторник оштрафовал Google на 14 млн руб. за неудаление контента

Афганистан во власти талибов

Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами

Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами

ФАС разрешила Ehrmann купить российский бизнес FrieslandCampina

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей
Афганистан во власти талибов

Лавров заявил, что РФ не торопится с признанием режима талибов в Афганистане

Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

После крушения Ил-112В в Подмосковье возбудили уголовное дело

После крушения Ил-112В в Подмосковье возбудили уголовное дело
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');