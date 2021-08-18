Суды арестовали трех из пяти задержанных в Крыму сторонников "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Трое из пяти предполагаемых членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" отправлены под стражу по решению судов Крыма, сообщил в среду "Интерфаксу" адвокат Эдем Семедляев.

"Вчера избрали меру пресечения троим - двоим в Севастополе и одному в Симферополе, моему подзащитному. Сегодня будут еще двоим избирать в Севастополе", - сказал Семедляев.

Информация о мере пресечения одному из задержанных опубликована на сайте Киевского районного суда Симферополя. Отмечается, что он обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Мужчина арестован до 12 октября 2021 года.

Ранее ФСБ сообщила, что в Крыму пресечена деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир": задержаны двое лидеров и трое участников. По данным спецслужбы, они в ходе собраний "с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман". Возбуждены уголовные дела, по каким статьям - не уточняется.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало во вторник на своем сайте сообщение, в котором выразило протест из-за задержания в Крыму пятерых своих граждан, один из которых - имам.