Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Суды арестовали трех из пяти задержанных в Крыму сторонников "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Трое из пяти предполагаемых членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" отправлены под стражу по решению судов Крыма, сообщил в среду "Интерфаксу" адвокат Эдем Семедляев.

"Вчера избрали меру пресечения троим - двоим в Севастополе и одному в Симферополе, моему подзащитному. Сегодня будут еще двоим избирать в Севастополе", - сказал Семедляев.

В РоссииФСБ задержала в Крыму двух лидеров и трех участников "Хизб ут-Тахрир"Читать подробнее

Информация о мере пресечения одному из задержанных опубликована на сайте Киевского районного суда Симферополя. Отмечается, что он обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Мужчина арестован до 12 октября 2021 года.

Ранее ФСБ сообщила, что в Крыму пресечена деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир": задержаны двое лидеров и трое участников. По данным спецслужбы, они в ходе собраний "с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман". Возбуждены уголовные дела, по каким статьям - не уточняется.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало во вторник на своем сайте сообщение, в котором выразило протест из-за задержания в Крыму пятерых своих граждан, один из которых - имам.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. На Украине, которая считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, ее деятельность никак не регламентируется.

Крым Хизб ут-Тахрир

Новости по теме

Новости

Найдены тела двух туристов, сорвавшихся на вулкане Ключевская сопка

Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре

Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре
Пандемия коронавируса

Петербург вновь стал лидером по суточному COVID-приросту в стране

Петербург вновь стал лидером по суточному COVID-приросту в стране

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама

Губернатор Приморья призвал вернуть выборы мэров городов

Пандемия коронавируса

Правительство анонсировало розыгрыши денежных призов среди привившихся

Правительство анонсировало розыгрыши денежных призов среди привившихся

ФСБ задержала в Крыму двух лидеров и трех участников "Хизб ут-Тахрир"

В Оренбуржье три поселка пострадали из-за разгерметизации газопровода

Горбачев счел, что организаторы путча несут долю ответственности за развал СССР

Горбачев счел, что организаторы путча несут долю ответственности за развал СССР

Красноярский депутат погиб, сорвавшись с вулкана на Камчатке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');