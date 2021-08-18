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В Карелии в ДТП погибли взрослый и двое детей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Дорожная авария произошла в Кемском районе Карелии, погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает ГИБДД по республике.

По предварительным данным, около 23:20 вторника на федеральной трассе Кола водитель автомобиля Chevrolet Viva не убедился в безопасности обгона и столкнулся со встречным бортовым грузовиком ГАЗон 3010GD, за рулем которого находился житель Тверской области.

В результате ДТП погиб водитель Chevrolet и его пассажиры – 17-летний юноша и 5-летняя девочка (все жители Мурманской области). Пассажирка грузовика госпитализирована с травмами.

Карелия ДТП

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