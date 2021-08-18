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В Хакасии нашли уникально сохранившееся захоронение 1700-летней давности

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Участники экспедиции Томского госуниверситета (ТГУ) и Эрмитажа во время раскопок на грунтовом могильнике Оглахты (Боградский район, Хакасия) обнаружили захоронение с уникальной сохранностью предметов из органики, относящихся к таштыкской археологической культуре, сообщает пресс-служба ТГУ в среду.

"В настоящий момент археологи расчистили одно погребение, в котором захоронены женщина и останки еще одного кремированного человека. Однако уникальность могилы в другом: здесь найдены предметы из дерева, бересты и ткани, а это огромная редкость", - говорится в сообщении.

Так, в захоронении обнаружили порядка десяти предметов из дерева: сосуды, бочонок с орнаментом и что-то похожее на корытце, а также предмет, условно названный "шкатулкой".

По словам руководителя экспедиции, завлабораторией "Артефакт" ТГУ Евгения Водясова, обычно археологи при обнаружении объектов культуры древних цивилизаций чаще всего имеют дело с камнем, керамикой и металлом.

"Но наша экспедиция нашла предметы из дерева. И это не щепки и осколки, чего можно было ожидать от вещей 1700-летней давности, а крепкий сруб, который за все это время только чуть отсырел", - сказал Водясов.

Погребальный инвентарь в могиле прекрасно сохранился благодаря тому, что сруб был обернут берестой и погребен под слоем камней и грунта, поэтому внутри установилась оптимальная для сохранности температура - около 10 градусов.

Ученые намерены провести радиоуглеродный анализ образцов из склепа, чтобы установить наиболее точную дату захоронения. Параллельно датировка памятника будет проводиться методами дендрохронологии.

Таштыкская культура – археологическая культура Южной Сибири железного века (I-VII вв. н.э.). Будучи во многом преемницей тагарской культуры скифского времени, принципиально отличается от нее рядом новых традиций.

На могильниках таштыкской культуры зафиксированы два типа погребальных традиций. Первая – это грунтовые могилы, как правило, содержащие мумифицированные останки, и погребальные "куклы" в человечески рост с вложенными в них остатками кремации. У мумий на лицах гипсовые маски с оригинальным орнаментом.

Хакасия

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