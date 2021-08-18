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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Шестилетний ребенок утонул, упав с трубы водосброса в Кузбассе

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Топкинском районе Кемеровской области выясняют обстоятельства гибели шестилетнего мальчика, тело которого было обнаружено в местном водоеме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР в среду.

Предварительно установлено, что накануне вечером в полицию обратились родители шестилетнего мальчика, сообщив о его пропаже. В среду утром тело ребенка было найдено в водоеме, где он купался с девятилетним другом.

"Шестилетний ребенок забрался на трубу водосброса, поскользнулся и упал в воду. Самостоятельно выбраться на берег он не смог и скрылся под водой. Девятилетний мальчик позвал на помощь, однако рядом никого не было. Придя домой, взрослым о произошедшем он не рассказал", - говорится в сообщении.

После обращения в правоохранительные органы было установлено, с кем последний раз видели мальчика, а затем и при каких обстоятельствах погиб.

Следствием назначена экспертиза для установления причин смерти ребенка.

Кемеровская область

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