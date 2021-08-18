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Первый сирингарий СЗО появится в скиту под Петербургом

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Первый на Северо-Западе России сирингарий (сад сирени) заложат в Никольском скиту Александро-Невской лавры в Кингисеппском районе Ленинградской области 20 августа, сообщила пресс-служба Петербургской митрополии.

В церемонии примет участие наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий. Сад назвали "Александровским" в честь 800-летия святого благоверного князя Александра Невского.

"Сирингарий станет не только одним из подарков к юбилею князя, но будет также посвящен подвигу русского народа в Великой Отечественной войне, поскольку местность, где расположен скит, связана с ее историей", - отмечают в митрополии.

Сад разобьют по очертанию Андреевского креста в память о взорванной в годы войны базе Балтийского флота "Ручьи", которую называли "Вторым Кронштадтом". В Воскресенской часовне в центре сирингария будут находиться мозаичные иконы святых покровителей армии и флота - благоверного князя Александра Невского и праведного воина Феодора Ушакова.

Всего в саду посадят 200 кустов сирени, распределив по тематическим дорожкам.

Например, тему Великой Отечественной войны представят сортами "Маршал Жуков", "Ольга Берггольц", "Дорога жизни", "Зоя Космодемьянская" и другими. Кроме того, в саду посадят кустарники с названиями песен военных лет, а также такие известные сорта, как "Красавица Москвы", "Виктор Лемуан", "Вечерний звон" и "Память о Колесникове" в честь советского селекционера Леонида Колесникова.

Ленинградская область Петербургская митрополия Александр Невский Александровский сад Епископ Назарий

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