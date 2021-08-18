В Подмосковье 15 машин повреждены упавшими во время грозы деревьями

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Из-за грозы, сопровождавшейся сильными порывами ветра, в 19 муниципальных образованиях Московской области упали 100 деревьев, повреждены 15 машин, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Из-за непогоды произошло падение 100 деревьев в 19 муниципальных образованиях. Повреждены 15 автомобилей в семи городских округах", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент все деревья уже убраны с проезжей части, службы проводят их распиловку и вывоз.