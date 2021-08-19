В Тамбове обрушился жилой аварийный дом 1917 года постройки

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Стена жилого дома обрушилась в Тамбове, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Обрушение двухэтажного здания произошло минувшей ночью в 1:10. Погибших и пострадавших нет.

Кирпичный дом построен в 1917 году, в 2019 году он признан аварийным, однако жильцы от расселения отказались. Сколько людей проживает в доме, не уточняется.

"В ночное время жители отказались от перемещения в предложенные варианты временного размещения. Договорились, что в утренние часы вместе с представителями администрации города они проедут и осмотрят предлагаемые варианты отселения", - сообщил мэр города Максим Косенков на своей странице в соцсети.

Прокуратура Тамбовской области начала проверку по факту обрушения жилого дома.