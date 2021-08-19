Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Башкирский пасечник построил апидомики для лечебного сна на ульях

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Башкирии семья пчеловодов построила апидомики для лечения сном над ульями, сообщила пресс-служба правительства республики. Этой услугой уже пользуются жители республики и даже жители Челябинской области.

Инициатива пчеловодов получила поддержку в рамках реализации нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Апидомик - конструкция, в которой человек находится через стенку от ульев, и в которой обеспечена постоянная циркуляция и обмен воздуха между пространством с пчелами и человеком, за счет чего создается специальный целебный микроклимат.

В данном случае это небольшие деревянные постройки, которые стоят на пчелиных ульях. Внутри домиков создается высокая концентрация запахов прополиса, меда, перги и слышно жужжание пчелиного роя. При этом, ужалить клиента насекомые не могут, они отделены специальной сеткой, объяснили в пресс-службе.

Башкирия МСП

Новости

Бывшему схиигумену Сергию продлили арест еще на полгода

ВС РФ отклонил жалобу Грудинина по иску о снятии с думских выборов

ВС РФ отклонил жалобу Грудинина по иску о снятии с думских выборов
Афганистан во власти талибов

Лавров призвал формировать правительство Афганистана на основе диалога

Исследование показало, что "Спутник V" не вредит репродуктивному здоровью

Пандемия коронавируса

В России выявлено более 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено более 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Сергей Шахрай заявил, что Михаил Горбачев не мог предотвратить путч

Сергей Шахрай заявил, что Михаил Горбачев не мог предотвратить путч

В РФ разработан закон о запрете въезда русофобов в страну

В РФ разработан закон о запрете въезда русофобов в страну

В Иркутской области сняли режим ЧС после локализации лесных пожаров

Под Астраханью потерпел крушение самолет МиГ-29

Что произошло за день: среда, 18 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');