Башкирский пасечник построил апидомики для лечебного сна на ульях

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Башкирии семья пчеловодов построила апидомики для лечения сном над ульями, сообщила пресс-служба правительства республики. Этой услугой уже пользуются жители республики и даже жители Челябинской области.

Инициатива пчеловодов получила поддержку в рамках реализации нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Апидомик - конструкция, в которой человек находится через стенку от ульев, и в которой обеспечена постоянная циркуляция и обмен воздуха между пространством с пчелами и человеком, за счет чего создается специальный целебный микроклимат.

В данном случае это небольшие деревянные постройки, которые стоят на пчелиных ульях. Внутри домиков создается высокая концентрация запахов прополиса, меда, перги и слышно жужжание пчелиного роя. При этом, ужалить клиента насекомые не могут, они отделены специальной сеткой, объяснили в пресс-службе.