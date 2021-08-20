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Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Красноярском крае

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Иланская - Иланка Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал РЖД), сообщает пресс-служба магистрали в пятницу.

"19 августа, в 23:45 по местному времени, на перегоне Иланская - Иланка двухпутного электрифицированного участка КрасЖД Иланская - Уяр произошел сход одного вагона грузового поезда. В результате происшествия габарит соседнего пути не нарушен. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.

В КрасЖД "Интерфаксу" сообщили, что происшествие практически не повлияло на движение поездов. "Поезда пропускались по второму пути, пассажирские - в приоритетном порядке. Задержки грузовых поездов минимальные, можно сказать, что на грузовое движение ситуация также не повлияла. Восстановительные работы на участке завершены в 4:36 по красноярскому времени", - сказал собеседник агентства.

Красноярская железная дорога проходит по территории Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей. Эксплуатационная длина - 3,2 тыс. км.

Красноярский край

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