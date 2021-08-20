Индия закупит у РФ 70 тысяч автоматов Калашникова "двухсотой серии"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Индия в четверг подписала с Россией контракт на незамедлительную поставку готовых к использованию новейших автоматов Калашникова "двухсотой серии" количеством 70 тысяч единиц, сообщило онлайн-издание The Print.

Контракт был заключен между Минобороны Индии и российскими представителями, в присутствии официальных лиц компании Indo-Russia Rifles Pvt Ltd. Ожидается, что это оружие начнут доставлять в Индию уже в ноябре 2021 года.

Автоматы Калашникова "двухсотой серии" станут основным подобным оружием в ВС Индии в ближайшие годы и придут на смену INSAS – системе стрелкового вооружения калибра 5,56х45 мм, стоящего на вооружении страны с 1998 года.

По данным издания, автоматами Калашникова "двухсотой серии" вооружат часть подразделений пехоты, находящихся на передовой.

Издание напоминает, что одновременно Индия и РФ с 2018 года работают над проектом по совместному производству автоматов АК-203 на территории Индии.

4 февраля в "Рособоронэкспорте" заявили, что контрактные документы, которые позволят Индии запустить лицензионное производство автоматов Калашникова АК-203, проработаны. "Контракт проработан и готов к подписанию", - заявили в "Рособоронэкспорте".

21 февраля генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов сообщил, что совместное российско-индийское предприятие может произвести в этом году около 40 тыс. автоматов АК-203 в случае подписания соответствующего контракта.

В марте глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщал, что переговоры с Индией о заводе по производству автоматов АК-203 находятся в продвинутой стадии.

Газета The Economic Times ранее сообщала, что стоимость одного автомата АК-203, произведенного в Индии, составит около $960. Российская сторона в качестве отчислений будет получать с каждого произведенного автомата АК-203 примерно $85, сообщало издание.