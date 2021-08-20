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В октябре в прокат выйдет фильм о погибшем в Сирии летчике

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Художественный фильм "Небо", в основу которого легла история гибели военного летчика Олега Пешкова и спасения штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии, выйдет в прокат 7 октября.

Как сообщила в пятницу кинокомпания "Триикс Медиа", фильм снят совместно с Минобороны России при участии телеканала "Россия-1", режиссером картины стал Игорь Копылов.

"Это первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии. Он уникален тем, что снимался не в декорациях, а непосредственно в Сирии, в стране, где шли боевые действия. Картина выйдет в прокат 7 октября", - рассказала продюсер Инесса Юрченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Главные роли исполнят Игорь Петренко ("Водитель для Веры", "Викинг", "Союз спасения") и Иван Батарев ("Ржев", "28 панфиловцев").

Су-24М Пешкова был сбит 3 ноября 2015 года турецким истребителем вблизи сирийско-турецкой границы в районе горной Латакии. Экипаж самолета катапультировался. Пешков погиб во время приземления на парашюте, его обстреляли боевики с земли. Пилоту посмертно присвоено звание Героя России.

Небо

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