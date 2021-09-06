Суд в Приморье приговорил к ограничению свободы подростков, осквернивших памятник Герою России

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Приморье приговорил к ограничению свободы двух девочек-подростков за осквернение памятника погибшему в Сирии Герою России Олегу Пешкову, сообщила прокуратура региона.

Арсеньевский городской суд признал их виновными по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой) и назначил каждой из подсудимых наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы, говорится в сообщении.

Суд установил, что утром 14 июня двое девочек 14 и 15 лет осквернили памятник Герою России, летчику Олегу Пешкову и оборвали цветы на клумбе рядом с мемориалом.

Следственное управление СКР по региону ранее сообщало, что нетрезвые подростки в сквере Героя России Олега Пешкова, зайдя за памятник, по очереди справили нужду на клумбу, после этого сорвали цветы и ушли. Их действия попали на видео с камер наблюдения.

Памятник Герою России Олегу Пешкову и летчикам войсковой части 78019, погибшим при исполнении служебного долга, был открыт в приморском Арсеньеве в декабре 2016 года.

Мемориал изготовлен из черного гранита в виде двух стел и звезды, на которых высечены имена погибших военнослужащих эскадрильи.

Российский летчик Олег Пешков погиб в 2015 году при выполнении воинского долга в Сирии. Российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в операции против террористов, 24 ноября 2015 года был сбит над территорией Сирии турецким истребителем F-16. Пилоты катапультировались, один из них - Пешков погиб при обстреле боевиков с земли, когда спускался на парашюте. Посмертно ему присвоено звание Героя России.

С 2000 по 2009 годы Олег Пешков жил в Арсеньеве, служил в войсковой части 78019, а затем переехал в Липецк. История гибели Олега Пешкова легла в основу художественного фильма "Небо", который выйдет в прокат 7 октября.