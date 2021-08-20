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Воронежскую компанию оштрафовали на 10 млн руб. за попытку купить бомбоубежище

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мировой судья в Воронеже оштрафовал компанию ООО "Альтаир" за попытку вывести из госсобственности и купить бомбоубежище, сообщает прокуратура региона.

В марте 2020 года директор ООО "Недвижимость и кредит" Анатолий Бойко, действуя в интересах аффилированной компании "Альтаир", дал взятку в 750 тыс. рублей директору госпредприятия за помощь в решении вопроса о выводе из государственной собственности и последующей продажи бомбоубежища, которое "Альтаир" арендовало у ФГУП "Экран".

В связи с этим мировой суд привлек к ответственности "Альтаир" по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и оштрафовал компанию на 10 млн рублей.

В мае текущего года Бойко был признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн 750 тыс. рублей.

Воронеж

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