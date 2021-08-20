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Гендиректор "Газпром трансгаз Чайковский" умер от коронавируса

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Чайковский" Сергей Сусликов скончался от коронавируса. Об этом сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

"20 августа 2021 года на 60-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор предприятия Сергей Петрович Сусликов", - говорится в опубликованном позднее некрологе ООО "Газпром трансгаз Чайковский".

"Трудовая деятельность Сергея Петровича была отмечена ведомственными и корпоративными наградами. Коллектив Общества выражает глубокое соболезнование родным и близким", - говорится в заявлении компании.

Сусликов родился в 1962 году в г. Моздок Северо-Осетинской АССР.

В газовой промышленности работал с 1988 года – с Акчалокского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) производственного объединения "Средазтрансгаз" Министерства газовой промышленности СССР. С 1993 года работал в производственном объединении "Кубаньгазпром" РАО "Газпром"/ ООО "Газпром трансгаз Краснодар", где занимал пост главного инженера – первого заместителя генерального директора.

С 2016 года – генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Чайковский".

Газпром Газпром трансгаз Чайковский Сергей Сусликов

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